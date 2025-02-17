Tır Karşı Şeride Geçti: 1 Ölü

İZMİR-ÇANAKKALE YOLUNDA KAZA

İzmir-Çanakkale yolu, Camiikebir Mahallesi etrafında, Aliağa yönüne giden 55 yaşındaki Mustafa Güzel’in kullandığı 35 HD 4783 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek kaza yaptı. TIR, Menemen yönünde hareket eden M.M. idaresindeki 20 ALP 575 plakalı TIR’a, ardından İ.K.’nın sürdürdüğü 35 BNU 052 plakalı kamyonete ve en son S.K. tarafından kullanılan 35 RP 316 plakalı TIR’a çarparak durdu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda Mustafa Güzel’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi, adli incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na teslim edildi. Bu kaza sırasında hafif yaralanan S.K. ise tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.