TIR Kazası, Yol Kısa Süre Kapandı

KAZA ANINI KENDİSİ HİSSEDİLDİ

Bolu’nun Mengen ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası herkesin yüreğini ağzına getirdi. Kazada, Ankara-Zonguldak kara yolunda Zonguldak istikametine giden O.V. yönetimindeki TIR, Dorukhan Tüneli çıkışında refüje çarptı.

ULAŞIMDA GEÇİCİ AKSAMA YAŞANDI

Kazada yaralanan TIR sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kaza sebebiyle kısa bir süreliğine ulaşıma kapanan yol, TIR’ın çekilmesi sonrasında yeniden açıldı.