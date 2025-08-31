TIR, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Devrildi

KAZA NEDENİ İLE TRAFİK SORUNU YAŞANDI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Riva Tüneli içerisinde bir kaza gerçekleşti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönüne doğru giden İsmail Ç. yönetimindeki 07 BUA 515 plakalı TIR, lastiğinin patlaması nedeniyle devrildi. Bu kaza sonucunda, TIR’ın dorsesinde bulunan sebze kasaları yola yayıldı.

ACİL DURUM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından ihbar yapılmasıyla birlikte bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralı olduğu belirlenen sürücü İsmail Ç., olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Bu kaza, yolda büyük bir trafik yoğunluğuna yol açtı.

KAZA SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Jandarma ekipleri, yolun bir şeridinden araçların kontrollü bir şekilde geçmesini sağladı. Ekiplerin 1,5 saat süren çalışmaları sonucunda devrilen TIR yoldan kaldırıldı ve yola savrulan sebze kasaları temizlendi. Bu kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.