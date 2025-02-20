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Tırda 69 Kaçak Göçmen Yakalandı

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ŞÜPHELİ TIR DURDURULDU

Van’ın Muradiye ilçesinde devriye görevini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurarak detaylı bir arama yapıyor. Yapılan incelemelerde, tırın dorsesinde yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 69 kaçak göçmen bulunuyor.

GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ

Olayla ilgili olarak Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla göçmen kaçakçılığına karıştıkları iddiasıyla E.T., B.Ö., S.Ş., M.G. ve F.K. isimli kişiler gözaltına alınıyor. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim ediliyor.

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