Tiryakileri Korkutan Sigara Fiyatları Değişiyor

Her şeyin zamlandığı günümüzde, sigara fiyatları da değişim gösterdi. Tiryakiler için can sıkıcı gelişmeler peş peşe gelirken, bağımlılıkla mücadele ve sigaranın ekonomiye yıllık maliyetinin 24 milyar dolar olduğu açıklandı.

MALİYETLER ARTMAKTA

Sigaraya bağlı hastalıklara ve yurtdışından getirilen ilaçlara dikkat çeken bir uzman, dolaylı maliyetler ile işsizlik maliyetlerinin de hesaba katılmasıyla bu maliyetlerin daha da yükseleceğini vurguladı.

SİGARA FİYATLARINDAN DÜŞÜŞ BELİRTİLERİ

Bir uzman, sigara fiyatlarında yaşanan yüzde 10’luk artışın tüketimde yüzde 8’lik bir azalmaya yol açtığını belirterek, Maliye Bakanlığı’nın sigara ile mücadelede önemli roller üstlendiğini savundu.

Uzman görüşlerine göre, 2008-2012 yılları arasında sigara ürünlerine uygulanan vergi artışlarının kullanımda yüzde 14’lük bir azalma sağladığını ifade etti. 2013’ten itibaren Türkiye’de sigara fiyatlarına yapılan zamların tüketim gücüne göre belirlenmediğini belirtti. Şu anda OECD ülkeleri ve Avrupa arasında en uygun fiyatlı sigaranın Türkiye’de olduğu, bu durumun da sigara içme oranlarını azaltamadığını ifade etti.

BİR PAKETİN FİYATI EN AZ 300 TL OLMALI

Uluslararası şirketlerin sigara zamlarının enflasyonu ve kaçakçılığı artıracağı yönünde baskı yaptığını belirten uzman, sigara fiyatları ile enflasyon ilişkisini incelemenin sonuçsuz kaldığını dile getirdi. Dünyada bir paket sigaranın, 5 litre benzin fiyatına eşit olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de bir paket sigaranın en az 300 lira olması gerektiğini sözlerine ekledi.