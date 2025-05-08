TMSF, Bellona’yı 8,1 Milyar TL’ye Satışa Çıkardı

BELLONA MOBİLYA SATILDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye’nin önemli mobilya markası Bellona Mobilya’yı toplamda 8,1 milyar TL’ye sattı. İhale süreci 6 Nisan 2025’te başladı ve 6 Mayıs 2025’te sonuçlandı. 7 milyar TL muhammen bedelle satışa sunulan Bellona, bayilerin ortak kurduğu Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındı. TMSF, satış işleminin Rekabet Kurumu onayı aldıktan sonra tamamlanacağını bildirdi. Şimdi ise İstikbal Mobilya’nın satışı için süreç başlatılıyor.

İHALE DETAYLARI

Bellona Mobilya’nın %100 Hazine hissesi, 6 Mayıs 2025 tarihinde TMSF’nin İstanbul Esentepe binasında düzenlenen ihalede 8,1 milyar TL’ye satıldı. İhaleyi Bellona bayilerinin oluşturduğu Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. Kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle yapılan ihalede, muhammen bedel olan 7 milyar TL, 1,1 milyar TL üstüne çıkarak alıcı buldu. TMSF, “Uygun teklif sunan yatırımcıların Rekabet Kurumu’ndan izin alınması süreci başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.