TMSF Bellona’yı 8,1 milyar TL’ye Sattı

BELLONA MOBİLYA SATIŞI TAMAMLANDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarından biri olan Bellona Mobilya’yı 8,1 milyar TL’ye sattı. İhale süreci 6 Nisan 2025’te başladı ve 6 Mayıs 2025’te sona erdi. Bellona, 7 milyar TL’lik muhammen bedelle satışa çıkarıldı ve bayilerin ortaklaşa kurduğu Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındı. TMSF, bu satışın Rekabet Kurumu onayı aldıktan sonra tamamlanacağını belirtti.

BELLONA BAYİLERİ ŞİRKETİ SATIN ALDI

Bellona Mobilya’nın %100 Hazine hissesi, 6 Mayıs 2025 tarihinde TMSF’nin İstanbul Esentepe binasında yapılan ihalede 8,1 milyar TL’ye satıldı. İhaleyi, Bellona bayilerinin kurduğu Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. İhale, kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirildi. Muhammen bedelin 1,1 milyar TL üzerine çıkarak 8,1 milyar TL’ye ulaşması dikkat çekti. TMSF, “Uygun teklif sunan yatırımcıların Rekabet Kurumu’ndan izin alınması süreci başlatılmıştır” ifadesini kullandı.