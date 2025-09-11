Gündem

TMSF, Can Holding’e Kayyum Atadı

tmsf-can-holding-e-kayyum-atadi

YENİ ATAMALAR VE TMSF’NİN ROLÜ

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı toplam 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. TMSF, bu atama hakkında resmi açıklamada bulundu.

ÇALIŞAN HAKLARI VE ŞİRKETLERİN YÖNETİMİ

TMSF, açıklamasında “Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir.” ifadesine yer verdi. Ayrıca, şirket yöneticileriyle gerçekleştirilen görüşmelere de dikkat çekti. Fon, sorumluluk altındaki tüm şirketlerin, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir anlayışıyla” idare edileceğini, böylece istikrar ve güven ortamının korunacağını belirtti.

EĞİTİM KURUMLARININ GELECEĞİ

TMSF, Can Grubu bünyesindeki eğitim kurumlarının, özellikle Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’nin kamu sorumluluğu bilinciyle yönetileceğini vurguladı. Açıklamada “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek, öğrencilerin eğitimi güven içinde sürdürülecektir” sözleriyle eğitim süreçlerinin güvenilir bir şekilde sürdürülmeye devam edeceği ifade edildi.

ÖNEMLİ

