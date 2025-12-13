TMSF Mevduat Güvencesini 1 Milyon 200 Bin Liraya Yükseltti

tmsf-mevduat-guvencesini-1-milyon-200-bin-liraya-yukseltti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonlarının devlet güvencesi tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya artırma kararı aldı. Bu yeni uygulamaya göre, söz konusu mevduat ve fonlar için belirlenen üst limit 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı.

YENİ DÜZENLEME 2026 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Alınan karar 2026 takvim yılı başından itibaren yürürlüğe girecek. TMSF, bu artışın, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonlarının yeniden değerleme oranı dikkate alınarak alındığını belirtti.

