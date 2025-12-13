TMSF, Mevduat Sigortası Üst Limitini Yükseltti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) taşıdığı önemli bir değişiklikle birlikte, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları için devlet güvencesi miktarı 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarılıyor.

DEVLET GÜVENCESİ YÜKSELİYOR

TMSF’nin aldığı yeni karara göre, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları için uygulanan üst limit, 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya artırılıyor. Bu düzenlemenin yürürlük tarihi, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.

ÖZEL KALAN HUSUSLAR

Fon Kurulu, bu kararın alınma sebeplerinden birinin, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonlarının yeniden değerleme oranının dikkate alınması olduğunu duyurdu.