TOGG İçin Yeni Kampanya Başladı

YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİL KAMPANYASININ BAŞLANGICI

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, herkesi otomobil sahibi yapacak yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde düşük taksitlerle, adeta kira öder gibi sıfır kilometre bir TOGG almak mümkün hale geliyor. Peki, bu konuda hangi şartlar geçerli?

TEŞVİK YASASI VE VADE SİSTEMİ

Yeni kampanya ile birlikte, kısa süre önce elektrikli otomobilleri teşvik etmek amacıyla yürürlüğe giren bir yasa bulunuyor. Bu teşvik paketi, Türkiye’de üretilen elektrikli otomobillerin satışını kolaylaştıracak bir vade sistemini sunuyor. Böylece TOGG, vatandaşların daha uygun şartlarla bu araçlara sahip olmasını sağlıyor.