TOGG T10B Geliyor, Uygun Fiyatlı

TOGG’UN YENİ MODELİ T10B’NİN FIRSATLARI

Yerli ve milli otomobil markası TOGG, şu anda T10F modeline yoğunlaşmaya devam ediyor. Ancak, TOGG’un gerçek sıçramayı yapmasının beklendiği model, asgari ücretle çalışan bireylerin bile alım gücüne uygun olan T10B modeli olacak. TOGG, tanıtıldığı ilk günden itibaren net bir yol haritası ortaya koymuştu. Bu planda marka, önce C-SUV modeli ile pazara girmeyi, ardından sedan model ile ailelerin ihtiyaçlarını karşılamayı ve nihayet B-SUV modeli ile geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyordu. Gerçekten de bu yol haritası başarılı bir şekilde yürütülüyor.

C-SUV MODELİNİN BAŞARISI

Şu anda C-SUV modeli TOGG T10X büyük bir talep görüyor ve adeta yok satıyor. Bu yıl içinde satışa sunulacak olan T10F modeli de muhtemelen stok sıkıntısı ile karşılaşacak. Ancak asıl heyecan verici gelişme, uygun fiyatlı TOGG T10B modelinin piyasaya sürülmesiyle olacak. Uygun fiyatı sayesinde geniş kitlelere hitap etmesi hedeflenen bu model, asgari ücretle çalışanların bütçelerini zorlamadan rahatlıkla sahip olabileceği bir otomobil olarak tasarlanıyor. Peki, T10B modelinin bu kadar uygun fiyatlı olmasının arkasındaki nedenler neler olabilir?