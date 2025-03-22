TOGG T10F Fiyatıyla Dikkat Çekecek

TOGG T10F İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yerli otomobil TOGG T10F için geri sayım devam ediyor. Tüm hazırlıkları tamamlanan Türkiye’nin yerli ve milli sedan otomobili, bu yıl itibarıyla Türkiye yollarına çıkacak. Geçmişte T10X ile aynı anda tanıtılan TOGG T10F, o dönem yürür durumda değildi. Ancak şimdi en az T10X kadar hazır bir konumda bulunuyor.

FİYAT EN BÜYÜK AVANTAJI OLACAK

Yolda görmeye başlayacağımız T10F’in en büyük avantajı ise fiyatı olacak. Sedan bir otomobil olarak, bu alandaki en büyük rakibi Tesla Model Y. Şu an için Tesla Model Y ülkemizde yaklaşık 1.9 milyon TL civarında satılıyor. Ayrıca Tesla, TOGG gibi finansal opsiyonlar sunmaktan oldukça uzak duruyor.