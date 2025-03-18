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TOGG T10F İçin Büyük Destek Açıklandı

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Yerel ve ulusal otomobil TOGG’un yeni modeli TOGG T10F, bu yıl içinde Türkiye yollarında olacak. Daha önce TOGG T10X, önemli finansman destekleri sayesinde büyük bir ilgi gördü ve hızlı bir şekilde satıldı. Peki, TOGG T10F için ne tür bir finansman desteği bekleniyor? Şu an piyasada TOGG T10F’in iki rakibi bulunuyor. Bunlardan biri, Tesla’nın başlangıç seviyesindeki Model Y, diğeri ise Hyundai’nin IONIQ 6 modeli. TOGG T10F, sunduğu donanım özellikleriyle bu iki otomobilden öne çıkmayı başarıyor. Gerçekten de TOGG T10F, zengin bir donanım paketi ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

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