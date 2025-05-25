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Togg T10X, Tesla’ya Fark Attı

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TOGG T10X, 2025’in ilk 4 ayında elde ettiği satış başarılarıyla Tesla’nın önemli bir farkla gerisinde kaldı. Resmi verilere göre, TOGG T10X yılına damga vurarak, kendisinden sonra gelen 4 elektrikli araç üreticisinden daha fazla satış yaptı. Türkiye genelinde yılın ilk 4 ayında toplam 309.204 otomobil satılırken, bu satışların yüzde 13,68’i elektrikli otomobillerden oluşuyor.

2025’İN İLK 4 AYINDAKİ SATIŞ RAKAMLARI

2025’in ilk 4 ayında Türkiye’de satılan elektrikli otomobil rakamları şu şekilde sıralanıyor:
1. Togg T10X – 10 bin 325 adet
2. Tesla Model Y – 3 bin 540 adet
3. Mini Countryman – 3 bin 365 adet
4. Kia EV3 – 2 bin 825 adet
5. KGM Torres – 2 bin 66 adet

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