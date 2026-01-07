TOGG T8X ile Uygun Fiyatlı Alternatif Geliyor

togg-t8x-ile-uygun-fiyatli-alternatif-geliyor

TOGG FİYATLARINDA YENİ BEKLENTİLER

Bildiğiniz üzere TOGG T10X’in fiyatları son zamanlarda önemli ölçüde artış gösterdi. Finansman alternatifleri oldukça uygun olsa da, yerli ve milli otomobil üretiminden beklentiler, daha uygun fiyatlı bir model üzerine yoğunlaşıyor. Ancak bu beklentilerin karşılığa erişip erişmeyeceği merak ediliyor. Görülen o ki, bu konuda olumlu gelişmeler mevcut. T10X’ten daha kompakt bir otomobili tanıtmayı hedefleyen marka, çalışmalarını hızlandırıyor.

TOGG’DAN YENİ MODEL: T8X

Bu yeni modelin ismi, TOGG T8X olarak belirlendi. İsim detayından yola çıkarak, bu aracın T10X’ten daha küçük boyutlara sahip olacağı anlaşılıyor. Bu durum, bagaj alanında ve iç mekandaki yaşam alanlarında daha dar bir yapı sunacağı anlamına geliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Venezuela Petrolden Elde Ettiği Geliri ABD’yle Değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol gelirlerinin sadece Amerikan mallarında kullanılacağını duyurdu. Bu kapsamda tarım, sağlık ve enerji alanlarında iş birliği planlamaları yapılıyor.
Gündem

TDK 2025 Yılında En Çok Aranan Kelimeleri Açıkladı

2025 yılında yapılan Türkçe kelime aramaları 152 milyonun üzerine çıktı, bu veriler kuruma ait çevrim içi sözlükte kaydedildi.
Gündem

Trump Ve Petro Uyuşturucu Sorununu Görüştü

ABD ve Kolombiya liderleri, uyuşturucu sorununu ele almak üzere bir araya geldi. İki ülke dışişleri bakanlıkları arasında Washington’da görüşmeler düzenlenecek.
Gündem

Fas’ta 773 Bin Yıllık İnsan Fosilleri Bulundu

Fas'taki Kazablanka yakınlarında bulunan 773 bin yıllık insan fosilleri, insan evrimi hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Bu keşif, bilim dünyasında heyecan yarattı.
Gündem

Ahmet Hakan’dan Hasan Ufuk Çakır Değerlendirmesi

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın CHP'den AK Parti'ye geçiş süreci, Ahmet Hakan tarafından Hürriyet gazetesindeki köşesinde gündeme getirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.