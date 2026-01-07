TOGG T8X ile Uygun Fiyatlı Alternatif Geliyor

TOGG FİYATLARINDA YENİ BEKLENTİLER

Bildiğiniz üzere TOGG T10X’in fiyatları son zamanlarda önemli ölçüde artış gösterdi. Finansman alternatifleri oldukça uygun olsa da, yerli ve milli otomobil üretiminden beklentiler, daha uygun fiyatlı bir model üzerine yoğunlaşıyor. Ancak bu beklentilerin karşılığa erişip erişmeyeceği merak ediliyor. Görülen o ki, bu konuda olumlu gelişmeler mevcut. T10X’ten daha kompakt bir otomobili tanıtmayı hedefleyen marka, çalışmalarını hızlandırıyor.

TOGG’DAN YENİ MODEL: T8X

Bu yeni modelin ismi, TOGG T8X olarak belirlendi. İsim detayından yola çıkarak, bu aracın T10X’ten daha küçük boyutlara sahip olacağı anlaşılıyor. Bu durum, bagaj alanında ve iç mekandaki yaşam alanlarında daha dar bir yapı sunacağı anlamına geliyor.