Tokat’ta 14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR VE AİLENİN ENDİŞESİ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşanan bir olayda, 14 yaşındaki E.E.Ş.’nin davranışları ailesini endişelendirdi. Bu durum üzerine aile, kızlarının cep telefonunu kontrol etmeye karar verdi.

SOSYAL MEDYA MESAJLARI VE ŞİKAYET

Yapılan incelemeler sonucunda ailenin, E.E.Ş.’nin sosyal medya hesaplarındaki mesajlar dikkatini çekti. Aile, kızlarına cinsel saldırıda bulunulduğu şüphesiyle Y.Ç. (17) ve H.Ç.Ö. (23) isimli kişilerden şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Şikayetin ardından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi. Savcılık sorgusunun ardından, Y.Ç. ve H.Ç.Ö., cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.