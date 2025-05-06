Tokat’ta 14 Yaşındaki Kıza İstismar Kararı

OLAYIN BAŞLANGICI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir ailenin 14 yaşındaki kızı E.E.Ş.’nin davranışlarından endişe duymasıyla süreç başlamış. Aile, bu durum üzerine kızlarının cep telefonunu incelemeye karar vermiş.

AİLENİN ŞİKAYETİ

Cep telefonunda yer alan sosyal medya mesajlarını gören aile, kızlarına cinsel saldırıda bulunulduğu şüphesiyle harekete geçmiş. Ardından, Y.Ç. (17) ve H.Ç.Ö. (23) isimli şahıslardan şikayetçi olmuş.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelileri gözaltına almış. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından, Y.Ç. ve H.Ç.Ö. adliyeye sevk edilerek, savcılık sorgusunun ardından mahkeme önüne çıkarılmış. İkisi de cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.