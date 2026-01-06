Tokat’ta Durdurulan Otobüste Beş Kaçak Göçmen Yakalandı

Erbaa D-100 Karayolu’nda meydana gelen olayda, Aladun Mahallesi’ndeki uygulama noktasında yapılan ihbar üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri harekete geçti. Otobüsü durduran polis ekipleri, incelemeleri sonucunda 54 yolcu kapasiteli araçta 5 Afgan uyruklu kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti.
KARTELLEŞMEYE YASAK GÖÇMENLER TESPİT EDİLDİ
Yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen kaçak göçmenler, otobüsle Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sürücü S.Ş. gözaltına alınırken, 5 göçmenin emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.