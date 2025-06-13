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Tokat’ta Miras Tartışması Kanlı Sonuçlandı

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TOKAT’TA MİRAS TARTIŞMASI KANLI SONUÇLANDI

Tokat’ta H. Çelik ile amcasının eşi Saliha Çelik arasında ortaya çıkan miras tartışması, giderek büyüyüp kavgaya dönüşüyor. H. Çelik, yanında taşıdığı tabancayla Saliha Çelik’i vurduktan sonra otomobiliyle olay yerinden kaçıyor.

HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Silah sesi duyan komşular, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Saliha Çelik, Tokat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor.

ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA OPERASYONU

Polis ekipleri, H. Çelik’i yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma yürütüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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