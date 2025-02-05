Tokat’ta SCADA Hırsızları Yakalandı

15 İLDE ÇALINTI SCADA RÖLELERİ TESPİT EDİLDİ

15 ilde 30’dan fazla Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) rölesi ve bakır bara çalan iki şüpheli, Tokat’ın Artova ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sivas, Tokat ve Yozgat gibi birçok ilde elektrik şebekelerinin uzaktan kontrolünü sağlayan SCADA rölelerinin çalınması üzerine geniş bir soruşturma süreci başlatıldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, toplamda 15 farklı ilde 30’dan fazla SCADA rölesi ve bakır bara çaldığı tespit edilen çete üyeleri A.U. ve Ş.Y., jandarmanın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile gerçekleştirdiği takip sonucu Artova ilçesinde yakalandı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği açıklandı. Çalınan cihazların elektrik şebekelerinin sistem güvenliği açısından büyük bir öneme sahip olduğu aktarılıyor.