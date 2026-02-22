TOKİ 2026 Konut Projesinde Detaylar Açıklandı

Yeni nesil TOKİ konutları, depreme dayanıklılığı ile dikkat çeken tünel kalıp sistemi ile inşa ediliyor. Konutlar; ısı, ses ve su yalıtımı gibi standart özelliklerin yanı sıra, kiler dolabı, ebeveyn banyosu ve duşakabin gibi konfor unsurlarını da bünyesinde barındırıyor. Mutfaklar, projeye uygun olarak açık veya kapalı seçenekleriyle tasarlandı. Binaların çevreleri çocuk oyun alanları, oturma yerleri ve otoparklarla donatılıyor.

KONUT DAĞILIMI VE FİYATLANDIRMA

Proje dahilinde inşa edilecek 500 bin konutun dağılımı belirli planlamalarla gerçekleştirildi. Fiyatlandırmalar, İstanbul ve Anadolu bölgelerine göre iki farklı kategoride açıklandı:

Anadolu İlleri İçin Ödeme Planı

Daire Tipi | Satış Fiyatı | Aylık Taksit

55 m² (1+1) | 1.800.000 TL | 6.750 TL

65 m² (2+1) | 2.200.000 TL | 8.250 TL

80 m² (2+1) | 2.650.000 TL | 9.938 TL

İstanbul İçin Ödeme Planı

Daire Tipi | Satış Fiyatı | Aylık Taksit

55 m² (1+1) | 1.950.000 TL | 7.313 TL

65 m² (2+1) | 2.450.000 TL | 9.188 TL

80 m² (2+1) | 2.950.000 TL | 11.063 TL

DÜŞÜK PEŞİNAT VE UYGUN VADE SEÇENEKLERİ

Tüm konutlar, düşük peşinat ve 20 yıl (240 ay) vade seçeneği ile dar gelirli vatandaşların ulaşabileceği şekilde sunuluyor.