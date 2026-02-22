TOKİ 2026 Konut Projesinde Detaylar Açıklandı

toki-2026-konut-projesinde-detaylar-aciklandi

Yeni nesil TOKİ konutları, depreme dayanıklılığı ile dikkat çeken tünel kalıp sistemi ile inşa ediliyor. Konutlar; ısı, ses ve su yalıtımı gibi standart özelliklerin yanı sıra, kiler dolabı, ebeveyn banyosu ve duşakabin gibi konfor unsurlarını da bünyesinde barındırıyor. Mutfaklar, projeye uygun olarak açık veya kapalı seçenekleriyle tasarlandı. Binaların çevreleri çocuk oyun alanları, oturma yerleri ve otoparklarla donatılıyor.

KONUT DAĞILIMI VE FİYATLANDIRMA

Proje dahilinde inşa edilecek 500 bin konutun dağılımı belirli planlamalarla gerçekleştirildi. Fiyatlandırmalar, İstanbul ve Anadolu bölgelerine göre iki farklı kategoride açıklandı:

Anadolu İlleri İçin Ödeme Planı

Daire Tipi | Satış Fiyatı | Aylık Taksit
55 m² (1+1) | 1.800.000 TL | 6.750 TL
65 m² (2+1) | 2.200.000 TL | 8.250 TL
80 m² (2+1) | 2.650.000 TL | 9.938 TL

İstanbul İçin Ödeme Planı

Daire Tipi | Satış Fiyatı | Aylık Taksit
55 m² (1+1) | 1.950.000 TL | 7.313 TL
65 m² (2+1) | 2.450.000 TL | 9.188 TL
80 m² (2+1) | 2.950.000 TL | 11.063 TL

DÜŞÜK PEŞİNAT VE UYGUN VADE SEÇENEKLERİ

Tüm konutlar, düşük peşinat ve 20 yıl (240 ay) vade seçeneği ile dar gelirli vatandaşların ulaşabileceği şekilde sunuluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Barcelona Levante Karşısında Farklı Galibiyet Aldı

Barcelona, LaLiga'nın 25. haftasında Levante'yi 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç, ev sahibi ekip açısından rahat bir performans sergilendiği bir karşılaşma oldu.
Gündem

Liverpool Son Dakikada Galip Geldi

Liverpool, Premier Lig'in 27. haftasında Nottingham Forest'ı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Gündem

Ramazan’da Gıda Fahiş Fiyatları Üzerine Denetim Başlatıldı

Diyarbakır'da denetim ekipleri, 4 merkez ilçe ve Ergani'deki kasaplarda haksız fiyat artışları ve etiket kontrolü yaptı. Sosyal medya üzerinden duyuruldu.
Gündem

Sivas Demir Çelik Fabrikası TMSF’ye Devrediliyor

Sivas Demir Çelik Fabrikası, geçmişte Türkiye'nin önemli sanayi tesislerinden biri iken, şimdi TMSF'ye devredilerek yeni bir sürece giriş yapıyor.
Gündem

Grönland Başbakanı Trump’ın Hastane Gemisi Planını Reddetti

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, Donald Trump'ın hastane gemisi gönderme açıklamasına tepki göstererek, ülkelerinde zaten yeterli sağlık hizmetinin mevcut olduğunu açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.