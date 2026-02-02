TOKİ 500 Bin Konut Kura Sonuçları Takvimi Açıkladı

TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI DEVAM EDİYOR

TOKİ tarafından düzenlenen 500 bin konut kuraları, bakanlıkça belirlenen takvime göre il il devam ediyor. 31 Ocak itibarıyla kura çekimi tamamlanan il sayısı 43 oldu. Gözler ise yayımlanan yeni takvim sonrası 2-8 Şubat tarihleri arasındaki TOKİ kura sonuçlarına çevrildi. Peki, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları hangi illerde ve ne zaman açıklanacak? İşte il il TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

TOKİ kura çekim süreci, başvuru süresinin sona ermesinin ardından hak sahiplerinin belirlenmesi adına 29 Aralık’ta başlamış olup, 27 Şubat’a kadar devam edecek. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın illerinde sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Yarın ise Elazığ’da yeni konutlar için kura çekimi yapılacak. Bu çekim ile tamamlanan il sayısı 44’e ulaşacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

TOKİ kura sonuçları, her ilin kurası tamamlandıktan sonra, o ilin özel kura sayfası üzerinden açıklanacak. Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre belirleniyor. İlgili illere tıklayarak “kura sonucu” ekranından detaylı bilgiler alınabiliyor.

2 – 8 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDAKİ KURA ÇEKİM PROGRAMI

Bu hafta noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi programı ise aşağıdaki şekilde planlandı:

– 2 Şubat 2026, Pazartesi – Elazığ,

– 3 Şubat 2026, Salı – Kayseri,

– 4 Şubat 2026, Çarşamba – Kırşehir,

– 5 Şubat 2026, Perşembe – Afyonkarahisar,

– 6 Şubat 2026, Cuma – Osmaniye,

– 8 Şubat 2026, Pazar – Kırıkkale.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KURALARI İÇİN BEKLENTİ

İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi ise henüz TOKİ tarafından açıklanmadı. En yüksek konut bazlı kura çekimlerinin gerçekleştirileceği bu illere dair tarihler merakla bekleniyor. Kura çekim tarihleri, TOKİ tarafından yayımlanacak olan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmeye devam edecek.