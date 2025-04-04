Tokİ’den 44 İl İçin Arsa Detayları

TOKİ’DEN YENİ ARSA SATIŞI DUYURUSU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye’nin 44 ilinde 552 farklı arsayı açık artırma yöntemine başvurarak satışa çıkarıyor. Bu önemli organizasyon çerçevesinde toplamda 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki arsalar, alıcılarla buluşacak.

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ VE YERLERİ

Arsa satışları 16 Nisan Çarşamba ve 17 Nisan Perşembe günleri saat 10.30’da başlayacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda iki oturum olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılar, istemeleri halinde www.emlakmuzayede.com.tr web sitesinden online teklif verebilecek.

Satışta olan arsaların bulunduğu iller arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve daha birçok yer bulunuyor. Toplamda 44 şehirde arsa satış işlemleri devam edecek. Bu arsaların kullanıma yönelik amaçları arasında konut, ticaret, sanayi, turizm, eğitim ve sağlık tesisleri, akaryakıt istasyonları, sosyal ve kültürel alanlar yer alıyor. Örnek vermek gerekirse;

– İstanbul Başakşehir: Konut ve ticaret

– İzmir Aliağa: Sanayi ve depolama

– Ankara Etimesgut: Konut ve sağlık tesisi

– Antalya: Turizm-ticaret

– Aydın Didim: Turizm amaçlı konut

ÖDEME KOLAYLIKLARI VE İNDİRİMLER

TOKİ, arsa alımı için çeşitli ödeme kolaylıkları sunuyor. Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanırken, alıcılara şu seçenekler de sağlanıyor:

– Yüzde 25 peşinat ile 48 ay vade

– Yüzde 40 peşinat ile 36 ay vade

Bu fırsatlarla birlikte TOKİ, arsa sahibi olmayı kolaylaştırıyor.