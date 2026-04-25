TOKİ İstanbul Kura Çekimi Başlıyor: Erdoğan İstanbul İçin Kentsel Dönüşümü Vurguladı

100 BİN TOKİ KONUTU SAHİBİNİ BULUYOR

25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek kura çekimleriyle, on binlerce dar gelirli vatandaş modern ve güvenli ev hayallerine kavuşacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KURA ÇEKİMİNE KATILIYOR

Cumhurbaşkanı, İstanbul’da düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye” kura çekim töreninde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yer alacak.

İSTANBUL, GÖZ BEBEĞİMİZ

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından bazı noktalar şu şekilde: “Bugün yine milletimizle aynı safta, aynı duyguda, aynı kararlılıktayız. İstanbul bizim vizyon şehrimiz, dünyaya açılan kapımız, göz bebeğimiz. 500 bin sosyal konut projemiz çerçevesinde kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun İstanbul’a, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını umuyorum. Bu evlerde oturacak vatandaşlarıma sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum.”

YEGANE ÇÖZÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM

Şehirlerin milletlerin kimlik belgesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, “Şehirler medeniyetlerin tapu senedidir. Şehirlerimizi depreme daha dayanıklı hale getirmenin çabasındayız. TOKİ konutları vasıtasıyla 6 milyondan fazla vatandaşımızı modern yaşam alanlarına kavuşturduk. Meseleyi yalnızca yeni konut alanı olarak görmedik. Aynı zamanda riskli yapı stokunu da azaltmayı hedefledik. TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 1 milyon 762 bin sosyal konut inşa ettik. İstanbul’un güvenliği için tek çözüm kentsel dönüşümdür. İstanbul’un gündeminde daha acil bir konu olamaz. Gelin bu kampanyaları değerlendirin ve binalarınızı yenilemek için harekete geçin.”

DEPREM BÖLGESİNE HIZLI REAKSİYON

Cumhurbaşkanı, “6 Şubat’ta kaybettiğimiz 53 binden fazla canımızdan sonra deprem konutlarını 15 günde inşa ettik. İlk anahtarları 45 günde teslim ettik. 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırdık. Depremin üzerinden bir yıl bile geçmeden, 455 bini aşkın ev ve iş yerini afetzedelere sunduk. Deprem turistlerine aldırmadan, canımızı dişimize takarak en güzel cevabı tarihi bir başarı ile verdik. Depremden etkilenen şehirlerde eğitim, ticaret ve sosyal hayat tekrar eski canlılığına kavuştu.”

ANA MUHALEFETE YÖNELTİLEN TEPKİLER

Cumhurbaşkanı, “Ulaştığımız başarı seviyeleri, muhalefetin hayallerini bile aşabiliyor. Onlar çamur atmanın ötesine geçemiyor. Biz iş yapmanın, eser ortaya koymanın peşindeyiz. Onlar ise belediyeleri kaynaklarını kötüye kullanmanın derdindeler. Bizim gündemimizde İstanbul da dahil tüm şehirlerimize taş üstüne taş koymak var. Onların ise içinde euro dolu baklava kutuları bulunan para kuleleri ve milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var.” ifadelerini kullandı.