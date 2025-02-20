Tokluk Hissi ve Tatlı İsteği İlişkisi

FARELER ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Max Planck Metabolizma Araştırma Enstitüsü’nden Henning Fenselau ve ekibi, fareler üzerinde gerçekleştirdikleri deneyler ile tokluk hissini sağlayan nöronların aynı zamanda şeker isteğini tetiklediğini ortaya koydu. Mevcut bulgular, tatlıya olan tutkunun nörolojik bir temele dayandığını gösteriyor.

BEYİNDEKİ OPİOIDLERİN ROLÜ

Daha önceki araştırmalar, beyinde bulunan doğal opioidlerin şeker isteği üzerinde önemli bir rol oynadığını belirlemişti. Opioidleri üreten başlıca bölge; hipotalamusun iştah, metabolizma ve hormonları düzenleyen “arkuat çekirdek bölgesi” olarak biliniyor. Bu alandaki POMC nöronları, tokluk hissini de kontrol ediyor.

POMC HÜCRELERİNİN ETKİLERİ

POMC hücrelerinin şeker isteği üzerindeki etkisini analiz eden Alman bilim insanları, bu hücrelerin beyne gönderdiği opioid sinyallerini izledi. Araştırmacılar, farelerden alınan beyin dilimlerini opioidlerin bağlandığı reseptörleri görsel olarak incelemek amacıyla floresan bir solüsyonda yıkadı. Reseptörlerin en yoğun bulunduğu bölge, beslenme ve diğer davranışları düzenleyen talamusun paraventriküler çekirdeği oldu. Bu bulgu, şeker isteğinin ARC ile PVT arasındaki etkileşimle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

NÖRONAL AKTİVİTENİN İZLENMESİ

Araştırma ekibi, farelerin yemek yediği sürede beynin bu bölgelerindeki nöronların faaliyetlerini izledi. 90 dakikanın ardından, farelerin doyduğu gözlemlendi. Ancak tatlı servisi yapıldığında, nöronal aktivite, normal yemekten yaklaşık dört kat daha fazla arttı. Farelerin tatlıları yemeye başlamadan önceki bu durum, beyindeki yolun şeker isteğini tetiklediğini kanıtlıyor.