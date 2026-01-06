Tokyo’da ABD’nin Venezuela Operasyonuna Protesto düzenlendi

Protestolar Devam Ediyor

ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırı planları ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in kaçırılmasına dair tepkiler artarak sürüyor. Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir araya gelen Venezuela vatandaşları ve destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ülkeye saldırısını protesto etti.

VENEZUELA’DAN ELİNİZİ ÇEKİN

Güvenlik nedenleri dolayısıyla ABD’nin Tokyo Büyükelçiliği’ne yaklaşık 200 metre mesafede düzenlenen protestoda, göstericiler “Venezuela’da savaşa hayır”, “Japonya statükonun güç kullanarak değiştirilmesine tolerans göstermeyecek” ve “Venezuela hiçbir zaman ABD’nin olmayacak” yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, “Venezuela’dan elinizi çekin” sloganları ile ülkenin bağımsızlığının ihlaline karşı tepkilerini gösterdi.

SUÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

ABD’nin Venezuela’ya yönelik yasadışı müdahalesine karşı görüş bildiren katılımcılardan Kazuno Yamamoto, “Bunun uluslararası hukuka aykırı ciddi bir suç olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. ABD’nin operasyonunu “kabul edilemez” olarak değerlendiren Yamamoto, bu tür eylemlerinin diğer ülkelere yönelik benzer yasadışı müdahalelere zemin hazırlayabileceğine vurgu yaptı.

PETROL VE ALTIN İÇİN GELDİLER

Venezuela vatandaşı Edvardo Sanchez, ülkesindeki insanların geçmişteki yönetimler nedeniyle sıkıntı çektiğine dikkat çekerek, “Ancak daha önemli olan, insanların kendi ülkelerinin geleceğine karar verme hakkıdır.” dedi. Sanchez, Venezuela’nın bağımsız olduğu halde ABD Başkanı Trump’ın ülke yönetiminde hak iddia ettiğini belirterek, “Onlar petrol için, altın için, ülkeyi kontrol etmek için geldi. Bu yalnızca emperyalizm ve sömürgecilik döngüsünün bir parçası. İnsanlık olarak buna hayır demeliyiz.” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİ

Göstericilerden Takamori Hirayama, ABD’nin Venezuela’yı işgal etme çabalarını kınamak için bu gösteriye katıldıklarını ifade ederek, “Bu uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.” dedi. Hirayama, bu ihlale göz yumulması durumunda bunun yalnızca Venezuela için değil, tüm dünya için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.