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Tolga Karel’den Çarpıcı Sektör İtirafları

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REKABET KURUMU SORUŞTURMASI SONRASI İTİRAFLAR

Rekabet Kurumu’nun başlattığı menajer tekelleşmesi soruşturması ile birlikte, ünlü oyunculardan sektöre dair çarpıcı itiraflar gelmeye devam ediyor. Bir dönem tanınan isimlerden Tolga Karel, kariyerinin zirvesindeyken sektörden ayrılarak ABD’ye yerleşmeyi tercih etti.

TOLGA KAREL’İN AÇIKLAMALARI

Sabah gazetesine yansıyan habere göre, Tolga Karel, Ayşe Barım ve sektördeki tekelleşmeyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Karel, sektörden uzaklaşmasının nedenini “Benim sektörü bırakmamın, uzaklaşmak istememin nedeni Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgim, muhabbetim ve sadakatimdir” sözleriyle ifade etti.

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