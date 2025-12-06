Tom Barrack’tan Türkiye-ABD İlişkileri Açıklaması

ABD’li BÜYÜKELÇİ’DEN DEĞERLENDİRMELER

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Milken Enstitüsü’nün düzenlediği bir konferansta, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, güncel konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Barrack, Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki “dostluğa” dikkat çekerek, iki liderin “sıra dışı bir ilişkiyle” güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN NATO’DAKİ YERİ

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden sonra NATO içindeki en büyük ikinci müttefik olduğunu hatırlatan Barrack, “Türkiye’nin AB’den sonra en büyük NATO müttefikimiz olduğunu her zaman söyleriz ki, öyle” dedi. Bununla birlikte, Avrupa’nın Türkiye’ye “yeterince saygı göstermediğini” vurguladı ve Ankara’nın AB üyeliğine sıcak bakmadığını aktardı. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Büyük İsrail” hedefi taşımadığına dikkat çekti ve İsrail’in “her yönden sıkışmış bir tabloyla karşı karşıya olduğunu” belirtti.

YAPTIRIMLARIN ANLAMSIZLIĞI

Soru üzerine Türkiye–ABD ilişkilerindeki CAATSA yaptırımları ile F-16 ve F-35 süreçlerine değinen Barrack, bu konuların yaklaşık 10 yıldır gündemde olduğunu ifade etti. Başkan Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımları “anlamsız” bulduğunu ve Türkiye’nin savunma sanayisindeki üretimlerinin yanı sıra, Ukrayna’ya yapılan İHA ihracatının farkında olduğunu aktardı.

UÇAKLAR HANGARDA BEKLENİYOR

Barrack, ABD’nin Türkiye’ye savaş uçağı satmadığını ancak Ankara’nın Eurofighter Typhoon alımına yöneldiğini belirtti. Türkiye’nin F-35 programında önemli bir konumda olduğunu ve Türkiye’ye ait dört F-35 uçağının hangarda beklediğini, ancak Ankara’nın bu uçaklara erişemediğini ifade etti. Ayrıca, ABD’de iki yılda bir seçim yapıldığına dikkat çekerek, “50 yıllık bir perspektife sahip Çinlilerle karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulundu.

NATO TARTIŞMALARINA GÖNDERME

NATO tartışmalarına da değinen Barrack, “(Türkiye’nin) NATO’nun bir parçası olduklarını söylüyorsunuz, Avrupa’yı savunmalarını istiyorsunuz ama Avrupa onların en yüksek ve en iyi donanıma sahip olmasını istemiyor çünkü Rusya’da olanlardan endişe duyuyorlar. Bu, delilik.” diyerek eleştirilerde bulundu.

İLİŞKİLERDEKİ İLERLEME

Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray’daki görüşmesine de atıfta bulunan Barrack, “Trump ve Başkan Erdoğan, Beyaz Saray’da ikili bir görüşme yaptılar. Bu harika bir şeydi, 6 önemli konu vardı. Bu 6 konu 10 yıldır gündemdeydi ve bunların çoğunu çözdüler, buna S400’ün iki şartı da dahil.” açıklamasında bulundu. Barrack, bu meselelerin müzakerede olduğunu ve önümüzdeki 4 ila 6 ay içinde çözüme kavuşacağına inandığını belirtti. “Bu ilişkiler sağlam ve iyi, herkes yükümlülüklerini yerine getiriyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.