Tom Cruise Super Bowl Reklamıyla Dikkat Çekti

YENİ FİLMİN TANITIMI VE TOM CRUISE’UN GÜNDEMİ

Merakla beklenen yeni film “Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma” için bir tanıtım yayınlandı. Tom Cruise, geçtiğimiz pazar gecesi oynanan Super Bowl finalinde yer aldığı reklamla dikkatleri üzerine çekti. Pandemi sonrası zor günler geçiren sinema salonlarını “Top Gun Maverick” ve “Görevimiz Tehlike” gibi yapımlarla yeniden canlandıran Tom Cruise’a ünlü yönetmen Steven Spielberg, “Sinemayı kurtaran adam” diyerek teşekkür etti.

ÇEKİMLERDE ZORLAYICI ANLAR VE BAYILMA İDDİALARI

Son film için yapılan çekimlerde, insan bedeninin sınırlarını zorlayan sahneler olduğu konuşuluyor. Tom Cruise’un çekim sırasında bayıldığı iddiaları gündeme geldi. Hayranları, “Görevimiz Tehlike” serisinin son filmini sabırsızlıkla beklerken, Tom Cruise’un Super Bowl maçı sırasında yayınlanan reklamı ile de tekrar gündeme gelmiş oldu.

TEHLİKELİ SAHNELER VE DUBLÖRSÜZ OLMA DURUMU

Dublör kullanmadan tehlikeli sahneleri kendisi oynayan Tom Cruise, her defasında büyük riskler alarak performans sergiliyor. Yaşına meydan okuyan Cruise, bu cesur davranışlarıyla dikkat çekiyor.