Topçam Mahallesi’nde Baltayla Cinayet Şok Etti

Dehşet Veren Cinayet

Olay, Topçam Mahallesi’nde yaşandı. Bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a dönen Zihni Cankurtaran ile oğlu Mustafa Cankurtaran arasında, babaya ait gayrimenkullerin satışı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Cankurtaran, babasını baltayla öldürdü. Olay sonrası, Mustafa Cankurtaran, babasının cansız bedenini işletmeciliğini yaptığı Ahi Evleri Sitesi’ndeki havuzun yanında bulunan depo bölümüne taşıdı. Cesedin koku yapmasını önlemek ve gizlemek amacıyla şüphelinin üzerini kireçle örttüğü belirlendi.

Bursa’dan Gelen İhbar

Zihni Cankurtaran’dan bir süre haber alamayan kızları, durumu şüpheli bulup polisle iletişime geçti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hızlıca harekete geçti. Ekipler, detaylı teknik ve fiziki takip sonucu Mustafa Cankurtaran’ı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul ettiği öğrenildi. İncelemenin ardından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplamda 5 şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.