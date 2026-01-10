Topçam Mahallesi’nde Baltayla Cinayet Şok Etti

topcam-mahallesi-nde-baltayla-cinayet-sok-etti

Dehşet Veren Cinayet

Olay, Topçam Mahallesi’nde yaşandı. Bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a dönen Zihni Cankurtaran ile oğlu Mustafa Cankurtaran arasında, babaya ait gayrimenkullerin satışı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Cankurtaran, babasını baltayla öldürdü. Olay sonrası, Mustafa Cankurtaran, babasının cansız bedenini işletmeciliğini yaptığı Ahi Evleri Sitesi’ndeki havuzun yanında bulunan depo bölümüne taşıdı. Cesedin koku yapmasını önlemek ve gizlemek amacıyla şüphelinin üzerini kireçle örttüğü belirlendi.

Bursa’dan Gelen İhbar

Zihni Cankurtaran’dan bir süre haber alamayan kızları, durumu şüpheli bulup polisle iletişime geçti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hızlıca harekete geçti. Ekipler, detaylı teknik ve fiziki takip sonucu Mustafa Cankurtaran’ı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul ettiği öğrenildi. İncelemenin ardından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplamda 5 şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem

Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem

ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem

Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.