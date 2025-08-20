“Toplantıda Bakan Kurtulmuş Açıklamalar Yaptı”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde bir araya geldi. Komisyonun 5. toplantısı gerçekleştirildi. 27 Ağustos’ta TBMM Başkanları, 28 Ağustos’ta ise Türkiye Barolar Birliği ve hukukçular dinlenecek.

Toplantı, TBMM Tören Salonu’nda yapıldı ve “Cumartesi Anneleri” ile “Barış Anneleri” katıldı. Kurtulmuş, toplantının başlangıcında komisyonun ilk üç toplantısında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. “Bu acıları yarıştırmak, bu acıları birini diğerinin önüne geçirmek gibi herhangi bir tavır içerisinde olmamak gerektiği kanaatindeyim” diyen Kurtulmuş, Türkiye’de yaşanan acıların ortak bir acı olduğunu ifade etti. Kurtulmuş’u takip eden ifadelerinde, sürecin 86 milyonun ortak faydasına olacak şekilde bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

SÜRECİ ZEHIRLEMEK İSTEYENLER VAR

Kurtulmuş, bazı grupların bu süreci zehirlemek istediğini belirtti ve “Bu komisyonda hiçbir şekilde konuşulmamış, komisyonun kurulmasından önceki süreçlerde dahi gündeme gelmemiş” dedi. Aynı zamanda, komisyondaki üyelerin ortak bir kararlılık içinde olduklarını belirterek, bu milletin geçmişte yaşadığı acıları bir daha yaşamaması gerektiği mesajını verdi. Kurtulmuş, Türkiye’de 11 siyasi partiyi temsil eden 51 kişilik bu komisyonun büyük bir olgunlukla çalıştığını ve geleceğe umutla bakılması gerektiğini ifade etti.

Toplantının devamında söz alan “Cumartesi Anneleri” ve “Barış Anneleri”, taleplerini dile getirdi. Cumartesi Anneleri’nden İkbal Eren Yarıcı, ağabeyinin gözaltında kaybedilmesiyle ilgili adalet talep etti. Yarıcı, “Bu komisyonun çözüm odaklı ve samimi olduğuna inanmak istiyorum” diye konuştu. Maside Ocak Kışlakçı, ağabeyi Hasan Ocak’ın kaybedilmesinin ardından cezasızlığa son verilmesini istedi.

KAYIP YAKINLARINDAN AĞIR TALEPLER

Besna Tosun, babası Fehmi Tosun’un zorla kaybedilmesi hakkında bilgi verdi ve adalet talebini yineledi. “Gözaltında kaybetmeler başta olmak üzere insanlığa karşı suçlar zaman aşımına uğratılamaz” diyen Tosun, uygulamaların toplumda güveni yeniden tesis etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca insan kayıplarıyla ilgili doğru uygulamaların hayata geçirilmesini istedi.

“Barış Anneleri”nden Nezahat Teke ise acıların sona ermesi gerektiğini belirtti. “Analar ağlamasın, silahlar sussun, evlatlarımız ölmesin” diyen Teke, yaşanan kayıplar ve travmalar için onarıcı politikaların uygulanmasını talep etti. “Kendi kızım 19 yaşında yaşamını yitirdi. Bunu başka annelerin yaşamasını istemiyorum” ifadesini kullandı.

SONUÇTA BİRLEŞİK GÜÇ TÜRKİYE’Yİ KALKINDIRACAK

Katılımcılar, toplumsal diyalog ve katılımla barış sürecinin tüm kesimlere hitap etmesi gerektiğini dile getirdi. Bir diğer Barış Annesi Türkiye Bozkurt ise anne olmakla birlikte savaş ve barışın önemini vurguladı. “Barış bir suç değil. Altın tahttır” diyen Rebia Kıran, birlik olmanın önemine dikkat çekti ve Türkiye’nin bu yolla güçlenebileceğini söyledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 5. toplantısı, tartışmalar ve taleplerin dile getirilmesiyle sona erdi. Komisyon, 27 Ağustos’ta TBMM Başkanlarını, 28 Ağustos’ta ise TBB ve hukukçuları dinlemeye devam edecek.