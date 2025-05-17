Toptancılar Sitesinde 40 Ton Ürün Yasağı

DENETİM SONUCUNDA ÜRÜN SATIŞI ENGELLENDİ

Ankara’daki toptancılar sitesinde, süt ve süt ürünleri üretip satan 39 işletmeye denetim yapıldı. Bu denetimlerin sonuçları oldukça dikkat çekici oldu. Tüketici sağlığını tehdit eden içeriğe sahip 40 ton ürünün satışının engellendiği belirtildi.

TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ HEDEF

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gerçekleştirdikleri denetimlerle ilgili açıklamada bulundu. Yumaklı, “Ankara’daki toptancılar sitesinde, süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu. Yapılan incelemelerde insan sağlığına zarar verebilecek durumlardan, taklit ve tağşiş hususlarına kadar pek çok alan araştırıldı.

KONTROL EDİLEN UNSURLAR

Denetimlerde bazı sorunlar ortaya çıkarıldı. Bunlar arasında; etiket bilgisi eksikliği ve yanlışlığı, ürünlerin izlenebilirliğini sağlama noktasında yaşanan sıkıntılar, bozulmuş ve küflenmiş ürünlerin satışa sunulması gibi durumlar yer aldı. Ayrıca, uygunsuz depolama koşulları da dikkat çekti.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Denetimlerin sonucunda, 39 işletmeye 40 yasal işlem uygulandığı kaydedildi. Yumaklı, denetimlerin etkin bir şekilde devam edeceğini vurgulayarak “Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi en büyük önceliğimiz.” ifadesini kullandı. Bu tür denetimlerin gelecekte de kararlılıkla sürdürülmesi planlanıyor.