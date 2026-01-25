Torik Avcılığında Rekor Seviyelere Ulaşıldı

Türkiye’de su ürünleri üretiminde rekor seviyelere ulaşılıyor. 2025 yılı itibarıyla hem avcılık hem de yetiştiricilik faaliyetleri dahil olmak üzere toplam balık üretiminin 1 milyon tonu aşması bekleniyor. İstanbul ve Tekirdağ açıklarında gözlemlenen “torik akını” nedeniyle yılın başından bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandığı belirtiliyor. Hamsi avcılığında ise 245 bin tona ulaşarak dikkat çekici bir artış kaydediliyor.

İHRACAT PERFORMANSI YÜKSELİYOR

Balıkçılık sektöründe dış ticaretteki gelişmeler de dikkat çekiyor. 2025 yılı itibarıyla su ürünleri ihracatının 2,2 milyar doları aşarak ekonomi üzerinde önemli bir etki oluşturması bekleniyor.

TORİK AKINI GÖZLEMLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığına dayanarak 2026 yılına Marmara Denizi’nde gözlemlenen dikkate değer avcılık hareketliliğiyle girildiği ifade ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ açıklarında “torik akını” olarak tanımlanan yoğun bir avcılık faaliyeti sürüyor. Palamutun bir üst boyu olan ve her biri 3 kilogramın üzerinde ağırlığı bulunan toriklerin yüksek miktarlarda avlandığı, balıkçıların tarihsel olarak bu büyüklükte ve yoğunlukta bir torik sürüsüne rastlamadıklarını, böyle bir hareketliliğin yaşanmadığını belirtiyor.

250 MİLYON LİRA EKONOMİK KATKI

Son dönemlerde edinilen verilere göre, 30-40 yıldır böyle bir torik akınıyla karşılaştığına dair bilgiler bulunmuyor. Bu görüntüler genellikle tarihi İstanbul fotoğraflarında yer buluyor. Yılın başından itibaren avlanan 500 ton torik sayesinde balıkçıların yaklaşık 250 milyon lira gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Torik avcılığının yanı sıra Marmara Denizi’nde orkinos, uskumru ve kırlangıç gibi türlerin yeniden av vermeye başlaması, bölgedeki sucul biyoçeşitliliğe dair olumlu işaretler taşıyor. Etkin denetim mekanizmalarıyla koruma-kullanma dengesine ve üretim planlamasına dayanan balıkçılık politikalarının, biyoçeşitliliğin korunmasında ve sektörün ekonomik güçlenmesinde katkı sağladığı öne sürülüyor.