Toroslar Belediyesi 50 Personel Alımı Yapacak

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Mersin Toroslar Belediyesi, bünyesinde yaşanan eksiklikleri gidermek amacıyla 50 personel alımı yapacak. Bu alım için başvuru koşulları ve detayları merak ediliyor. İşte билgilere ulaşabileceğiniz ilan detayları…

BAŞVURU ŞARTLARI VE KABUL TARİHLERİ

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre, Mersin Toroslar Belediyesi 50 beden işçisi (genel) alımı gerçekleştirecek. İlanın detaylarına göre; kurum adı Toroslar Belediyesi Personel Limited Şirketi olarak belirtiliyor. Başvurulacak meslek ise beden işçisi (genel) olarak tanımlanıyor. Açık iş sayısı ise 50 olarak belirlenmiş. Alım şartları arasında, görevini icra etmesine engel olacak bir akıl hastalığı olmaması, kamu haklarından mahrum olmaması, Toroslar Belediyesi kariyer merkezine kayıtlı olması ve 40 yaşını geçmemesi gibi kriterler bulunuyor.

Başvuru tarihleri ise 1 Şubat 2025, 2 Şubat 2025 ve 3 Şubat 2025 şeklinde belirlenmiş. Başvuruların yapılabilmesi için personelltdsti@toroslar-bld.gov.tr e-posta adresine özgeçmişlerin gönderilmesi gerekmekte olup, şahsen başvuru da yapılabilir. İlanla ilgili detaylı bilgi için https://media.iskur.gov.tr/101000/toros-b.pdf linkine ulaşabilirsiniz.

BAŞARILAR DİLERİZ

Yukarıda belirtilen şartlar altında personel alımları gerçekleştirilecek. Tüm başvuru yapanlara şimdiden başarılar ve bol şanslar diliyoruz.