Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, İstanbul’da bir otelde ailesiyle vakit geçirdikten sonra uğradığı saldırıyla ilgili ilk kez detaylı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, yaşananların kendisi ve ailesi için beklenmedik bir olay olduğunu söyledi. Olay, bir otelde padel oynadıktan sonra gerçekleşti.

OTELDE FOTOĞRAF İSTEĞİ SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Torreira, otelde ailesiyle padel oynadıktan sonra duş alıp çıktığını anlattı. Bir çift fotoğraf çekilmek istedi. Tam merdivenden inerken bir kişi yanına geldi. Fotoğraf isteyeceğini sanırken aniden yumruk attı.

SALDIRGANIN ARKADAŞINA TAKINTISI ORTAYA ÇIKTI

Uruguaylı yıldız, refleksle karşılık verdiğini söyledi. Adam düştü, şoför ve arkadaşları müdahale etti. “Meğer bu kişi çok yakın bir kız arkadaşıma takıntılı bir tacizciymiş” dedi. “Bizim padel fotoğrafımızı görünce oteli basmış” diye ekledi.

SALDIRGANIN BİR YILLIK PLANI ORTAYA ÇIKTI

Torreira, karakolda saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığını öğrendi. Ayrıca bir yıldır annesi hakkında kötü yazıp onu öldürmeyi planlıyormuş. Yumruktan çok mate takımının kırılması canını yakmış. Hastaneye giderken hapisten yeni çıkan bir arkadaş aramış. Doktor telefon flaşıyla muayene etmiş.

SALDIRI SONRASI ERKEN DÖNÜŞ

Torreira, bu olay yüzünden biletlerini değiştirip erken döndüğünü söyledi. “Bu durum Türk halkının ne kadar iyi olduğu gerçeğini değiştirmez” dedi. “O istisnai bir durumdu” diye ekledi.