Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Dava Kararı Açılıyor

MEHMET AYDIN VE BRİHA’nın YARGILANMASI BAŞLADI

Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu toplamda 20 sanığın 5 ayrı dosyadan yargılandığı davanın karar duruşması sabah saatlerinde başladı. Duruşma, Kartal’daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanıklar arasında yer alan Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Havva Özay ve Osman Naim Kaya duruşmaya katıldı.

MEHKEMEDEKİ SUÇLAMALAR

Davada yer alan suçlamalar arasında, Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’ın bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan 4 bin 414 kez cezalandırılmaları ve suç örgütü kurma ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yer aldı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da hazır bulundu.

Aydın Kardeşlerden AÇIKLAMALAR

Tutuklu sanık Mehmet Aydın savunmasında, “Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu.” ifadelerini kullandı. Aydın, mal varlığına tedbir konulduğunu belirterek, bu yüzden zararları ödeyemediğini savundu. “El konulan param faizli duruyor onunla karşılanabilir.” dedi. Tutuklu sanık Fatih Aydın ise, “Daha önce savunmamı yapmıştım. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi. Diğer tutuklu sanıklar ise, hiçbir suçları olmadığını ileri sürerek beraat talep etti.

SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİLER

Karar açıklanmadan önce son sözlerini söyleyen Mehmet Aydın, “Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere. Beratimi istiyorum.” dedi. Fatih Aydın da, “Ben hiçbir örgüte üye değilim. Sanıkları dinlediniz. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Ben de çoğunu tanımıyorum. Beraatimi talep ediyorum.” şeklinde konuştu.