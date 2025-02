Toyota 140 Bin Aracı Geri Çağırıyor

DÜNYA ÇAPINDA ARABA GERİ ÇAĞIRMA HAREKETİ

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Toyota, 140 binden fazla Toyota ve Lexus marka aracını geri çağırma kararı aldığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, bu geri çağırma iki ayrı üretim hatasından kaynaklanıyor ve bazı modellerde potansiyel güvenlik riski mevcut. Geri çağırılacak araçlar arasında, Toyota Tacoma 4×4 modellerinin arka fren hortumlarında ve Toyota Camry ile Lexus RX modellerinin ikinci sıra orta emniyet kemerlerinde üretim sırasında meydana gelen hasarlar dikkat çekiyor. Bu durum, olası bir kazada yolcuların güvenliğini tehdit edebiliyor, bu yüzden geri çağırma bildirimi yapılmış durumda.

ÜCRETSİZ HİZMET SUNULACAK

Toyota, geri çağırma kapsamına giren araç sahiplerine Nisan 2025’e kadar bilgilendirme yapacağını açıkladı. Etkilenen araçlar için yetkili servislerde tüm kontroller ve gerekli parça değişimleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Yetkililer, müşteri güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu vurguluyor ve araç sahiplerine en kısa sürede Toyota yetkili servislerine başvurmalarını tavsiye ediyor. Geri çağırma işlemi aşağıdaki Toyota ve Lexus modellerini kapsıyor: 2025 MY Toyota Camry, 2025 MY Lexus NX, 2024 MY Lexus RX, 2025 MY Lexus RX, 2024 MY Toyota Tacoma ve 2025 MY Toyota Tacoma.