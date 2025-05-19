Toyota, Büyük Satışla Büyüyebilir!

ŞİRKETİN DEVİR TEKLİFİ HAZIRLANIYOR

Kyodo’nun haberine göre, Toyota Industries, Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda’nın devralma teklifini kabul etmeye yönelik hazırlıklar yapıyor. Japon haber ajansı, bu devralma teklifinin Mayıs veya Haziran ayında resmi olarak açıklanacağını duyurdu. Bloomberg, geçen ay konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerle yaptığı görüşmelere dayanarak, Toyoda’nın Toyota Industries’i Japonya’nın önde gelen bankalarının desteğiyle, özel amaçlı bir araç aracılığıyla 6 trilyon Yen (41,4 milyar dolar) karşılığında satın almayı düşündüğünü bildirmişti. Toyota Motor sözcüsü, Kyodo’nun bu haberiyle ilgili bir yorum yapmaktan kaçınarak, her zaman holdinglerini verimli yönetmenin yollarını düşündüklerini ve şu an için kesin bir karar alınmadığını vurguladı.

BANKALARIN ROLÜ BÜYÜK OLACAK

Bloomberg’e bilgi veren kaynaklardan biri, Toyota Industries için yapılacak olan teklif devam ederse, finansmanın Mitsubishi UFJ Financial Group ve Japonya’nın diğer büyük bankalarından alınan kredilerin yanı sıra Toyoda’nın kişisel yatırımlarından oluşacağını ifade etti.

DEVAM EDEN SÜREÇTEN HABERLER VAR

Bloomberg’in bu ayın başlarında duyurduğuna göre, anlaşmaya dahil olan taraflar mali danışmanlarını belirleyerek sürecin ilerlediğine işaret etti. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota Motor, hükümetin adil rekabeti teşvik etme çabası ve Japonya’daki büyük firmalar arasında yönetişimi güçlendirme hedefi doğrultusunda, karmaşık çapraz hissedarlık yapısını çözme yolunda çaba sarf ediyor.

TARIHİ KÖKLERİNE YOLCULUK

Toyota Industries, forkliftler, tekstil tezgahları ve Toyota’nın binek otomobilleri için parçalar üreterek faaliyet gösteriyor. Şirket, Toyoda’nın büyük büyükbabası Sakichi Toyoda tarafından kurulmuştu.