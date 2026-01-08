Toyota Corolla Cross Fiyatları Ulaşılabilir SUV Oluyor

Türkiye otomobil pazarında artan fiyatlar, C segmenti SUV modellerinin erişilebilirliğini oldukça zorlaştırmışken, Toyota’nın yeni stratejisi bu durumu değiştirmeyi hedefliyor. 2026 Ocak itibarıyla açıklanan güncel fiyatlar, Corolla Cross’un artık “ulaşılabilir SUV” tanımını yeniden yorumladığını ortaya koyuyor. Hibrit teknolojisi, Toyota’nın kalite anlayışı ve ferah iç yapısıyla dikkat çeken Corolla Cross, fiyatlarıyla Egea Cross gibi daha alt segment araçlarla rekabet eder hale geldi.

YENİ BİR DENEYİM SUNUYOR

Toyota Corolla Cross, markanın C-SUV segmentindeki konumunu güçlendirmek için tasarlanmış bir model olarak öne çıkıyor. Model, Corolla sedanın güvenilir altyapısı üzerine inşa edilmiş olmasına rağmen, daha yüksek bir sürüş pozisyonu, daha güçlü bir gövde tasarımı ve geniş yaşam alanıyla aile kullanımına daha uygun bir yapı sunuyor. Özellikle kentsel alanda SUV konforu arayan ve yakıt tasarrufu konusuna özen gösteren kullanıcılar için, Corolla Cross hibrit motor seçeneğiyle önemli bir üstünlük yaratıyor.