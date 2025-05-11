“Toyota Corolla Cross İçin Kampanya”

HIBRİT SUV İLGİSİ ARTIYOR

Türkiye otomotiv pazarında hibrit SUV modellere olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu ilgiye yanıt veren Toyota, Corolla Cross ile segmentteki iddiasını bir kez daha gösteriyor. Kompakt SUV sınıfında yer alan Corolla Cross, hibrit motor teknolojisi, geniş iç alanı, konforlu sürüşü ve dikkat çekici yakıt tasarrufuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

CAZİP FİYAT VE KAMPANYALAR

Toyota, bu modeli cazip bir fiyat etiketiyle sunuyor ve faizsiz kredi kampanyasıyla tüketicilere ulaşmayı hedefliyor. Özellikle kompakt hatchback modellerini tercih eden kullanıcılar için alternatif bir seçenek sunulması, Corolla Cross’u daha cazip hale getiriyor. Artık Volkswagen Polo gibi bir B segmenti hatchback modelin fiyatına SUV sınıfında bir hibrit otomobil almak mümkün hale geldi.

PERFORMANS VE TEKNOLOJİ

Corolla Cross’un sunduğu donanım, performans ve teknolojik yenilikler, bu fırsatı kaçırılmayacak düzeye getiriyor. Araç, Toyota’nın güvenilir hibrit motor teknolojisi ile donatılmış durumda. Tüm versiyonlarda bulunan 1.8 litrelik hibrit motor, benzinli motorla birlikte çalışarak toplamda 140 beygir gücü üretiyor, böylece tüketicilere hem performans hem de verimlilik sunuyor.