Toyota’dan Şubat’ta Sınırlı Araç Fırsatları

ŞUBAT AYI AVANTAJLARI

Toyota, benzinli, tam hibrit ve hafif ticari araçlarını kapsayan özel Şubat ayı fırsatları sunuyor. Bu ay boyunca gerçekleştirilen kampanya ile birlikte, model bazında nakit indirimleri ve çeşitli kredi fırsatları öne çıkıyor. Ayrıca, ÖTV muafiyeti avantajına sahip araçlarla da dikkat çekiyor.

ÖTV MUAFİYETLİ MODELLER

Yeni ÖTV muafiyeti yönetmeliklerine uygun olarak, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Hybrid ve Corolla Benzinli modelleri öne çıkıyor. Kampanya dahilindeki Corolla Benzinli modelinde 290 bin TL’ye varan indirim fırsatları mevcut. Özellikle 1.5 Vision Plus MDS versiyonu, 1 milyon 370 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Corolla Sedan’ın tam hibrit versiyonu da 1 milyon 830 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid ise 1 milyon 757 bin TL’den başlayan cazip fiyatlarla tercih edilebiliyor.

SUV SEGMENTİNDE YENİLİKLER

Toyota’nın SUV segmentinde sunduğu Corolla Cross Hybrid, 300 bin TL’ye varan indirim fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Şubat ayı boyunca 1 milyon 780 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunulan model, uygun finansman koşullarıyla da öne çıkıyor. 1.8 Hybrid Flame e-CVT ve 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT versiyonlarında geçerli kampanyalı fiyatlar, yeni otomobil alacakları cezbetmeyi hedefliyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA ŞUBAT FIRSATLARI

Toyota’nın hafif ticari araç modelleri de Şubat ayında büyük ilgi görüyor. Hilux modelinde 116 bin TL’ye varan indirim fırsatları sunuluyor ve fiyatları 1 milyon 943 bin 500 TL’den başlıyor. Tüzel müşterilere özel 500 bin TL kredi, 12 ay vadeli ve yüzde 1.49 faiz fırsatı ile sağlanabiliyor. Proace City ise 1 milyon 188 bin TL’den başlarken, Proace City Cargo modelinin başlangıç fiyatı 893 bin 500 TL olarak belirleniyor. Ayrıca, Proace City Cargo müşterileri için 175 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0.99 finans fırsatları bulunuyor. Hilux, Proace City ve Proace City Cargo modellerinde avantajlı fiyatların yanı sıra, ALJ Finans’ın sunduğu özel kredi fırsatları da müşterileri bekliyor. Hem tüzel müşteriler hem şahıs şirketleri için binek ve hafif ticari araçlarda büyük kredi avantajları mevcut.