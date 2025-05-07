Toyota İmparatorluğu Güçlenecek, 42 Milyar Dolar

Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda’nın Toyota Industries’i satın almak için 42 milyar dolarlık bir plan yürüttüğü ve ilgili tarafların mali danışmanlarını belirlediği bildirildi. Kasım ayında bir ihale teklifi hazırlamak için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Toyoda tarafından oluşturulan özel amaçlı aracın, Nomura Holdings’ten danışmanlık aldığı, Toyota Industries’in ise SMBC Nikko Securities ile çalıştığı belirtildi. Bu konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar, isimlerinin gizli kalmasını talep etti. Kaynaklara göre, Toyoda, hissedarlara sunumların ardından Kasım’da Toyota Industries’in tüm hisseleri için bir ihale teklifi sunmayı planlıyor. Ayrıca Akio Toyoda’nın kişisel yatırımlarını da devreye sokacağı ifade ediliyor. Bu gelişmeler, Japonya’nın en büyük satın alma işlemlerinden birinin hızla ilerlediğini gösteriyor.

GÜCÜNÜ ARTIRMA PLANI

Toyoda’nın tekstil makineleri, forkliftler ve otomobil parçaları üreten firmayı özelleştirme amacı, Japonya’da geniş spekülasyonlara yol açtı. Bazı yatırımcılar, bu adımın Toyoda’nın Toyota imparatorluğundaki gücünün güçlenmesini amaçlayıp amaçlamadığı konusunda tereddüt ediyor. Diğerleri ise bu durumun, çapraz hissedarlıkların çözülmesi ile kurumsal yönetimin iyileştirilmesine yönelik olumlu bir hareket olduğunu düşünüyor. Toyota Industries, Toyota Motor, Nomura, SMBC Nikko Securities ve Mitsubishi UFJ Morgan Stanley’nin temsilcileri ise yorum yapmaktan kaçındı.

ARTAN DEĞERLER

Toyota Industries’in mevcut değeri yaklaşık 5,5 trilyon Yen (38,4 milyar $) olup, satın alma haberinin 25 Nisan’da duyurulmasından bu yana %27 oranında bir artış gösterdi. Akio Toyoda, Toyota Motor’un başkanı olmasına karşın otomobil devindeki doğrudan hissesi %1’in altında kalıyor, oysa Toyota Industries’deki hissesi %9,1 olarak kaydediliyor. Geçtiğimiz ay Toyota Motor, Toyota Industries’e kısmi yatırım da dahil olmak üzere farklı seçenekleri gözden geçirdiğini, ancak kesin karar alınmadığını ifade etti. Toyota Industries de kurumsal değerini artırmak amacıyla sermaye politikaları ve diğer seçenekleri değerlendirmekte olduğunu açıkladı. Toyota grup şirketleri arasında, Toyota Motor’un Toyota Industries’in %24,2’sine ve Toyoda’nın başkanlığını yürüttüğü özel gayrimenkul geliştirici Toyota Fudosan Co’nun ise %5,32’lik hissesine sahip olduğu karmaşık bir çapraz hisse yapısı bulunuyor. Japonya, kurumsal yönetimi iyileştirmek ve şeffaflığı artırmak amacıyla bu tür düzenlemeleri çözmeyi hızlandırmaya çalışıyor.

GÜVENİ TEKRAR KAZANMA ÇABASI

Toyoda’nın satın alma planı, Toyota Industries’in de yer aldığı birçok yan kuruluşta düzenleme skandalları ortaya çıkmasının ardından Toyota’nın yönetim güvenini yeniden sağlamaya çalıştığı bir dönemde gündeme geldi.