Toyota’nın Yeni Modeliyle İlgili İlk Görüntü Geldi

Toyota, otomobil sektöründe büyük merak uyandıran sıradışı modeline ilişkin ilk resmi görseli paylaşarak heyecanı tırmandırdı. Uzun süredir devam eden spekülasyonların ardından yayımlanan bu ipucu, yeni aracın kesinlikle bir SUV modeli olacağını kanıtladı.

ÜÇ SIRA KOLTUK DÜZENİ

Aydınlatılan teaser görüntülerine bakıldığında, aracın içinde üç sıra koltuk dönüşümüne sahip geniş bir yapının bulunduğu gözlemleniyor. Ayrıca, ikinci sıradaki bağımsız koltuklar ve yolculara özel klima kontrolü gibi konfor odaklı unsurlar dikkatleri üzerine çekiyor.