Toyota Yaris Ativ Tanıtıldı! Fiyat Belirlendi

TOYOTA YARIS ATIV’IN YENİ GR SPORT MODELİ HIZLANIYOR

Bazı pazarlar tarafından Vios olarak da bilinen Toyota Yaris Ativ, genellikle küçültülmüş bir Corolla ile kıyaslanan kompakt bir sedan model. Toyota, mevcut nesli Tayland’da piyasaya sürdükten üç yıl sonra, hibrit güç aktarma organı ve daha dinamik bir sürüş isteyenler için yeni GR Sport donanım seviyesiyle bu alt kompakt modelin cazibesini artırıyor.

GR SPORT PAKETİ DETAYLARIYLA GÖZ ÖNÜNDE

En sportif versiyonu olan Gazoo Racing paketi, özel bir gövde kiti ve daha cesur bir tasarım sunuyor. Yeniden şekillendirilmiş ön tampon, daha büyük hava girişleri, derin yan etekler, arka difüzör ve dikkat çekmeyen siyah bir spoyler ile donatılmış. Araçtaki görünümü tamamlayan unsurlar arasında 17 inç alaşım jantlar, tavan ve ayna kapaklarında yer alan siyah detaylar ve önde ve arkada bulunan GR amblemleri yer alıyor. Alıcılar, Platin Beyaz İnci, Kırmızı Mika Metalik veya Attitude Siyah Mika olmak üzere üç renk alternatifinden birini seçebiliyor. GR Sport, iç mekanında siyah sentetik deri döşeme, gri dikişler ve direksiyon simidi ile koltuk başlıklarında bulunan GR logolarıyla şıklığını sürdürüyor.

GELİŞMİŞ DONANIM ÖZELLİKLERİ

Pioneer altı hoparlörlü ses sistemi, 10,1 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı, kablosuz şarj, otomatik klima kontrolü, ortam aydınlatması ve Toyota Safety Sense sürücü destek sistemi ile donatılıyor.

ELEKTRİKLİ GÜÇ AKTARMA ORGANLARI

Çoğu GR Sport modelinde olduğu gibi, burada da öncelik güçten ziyade yol tutuşunda. Süspansiyon ve direksiyon, bu donanım seviyesi için özel olarak yeniden ayarlanmış. Ayrıca, virajlarda dengeyi artırmak amacıyla ön ve arka denge çubukları eklenmiş. Sistem, 90 beygir (67 kW / 91 PS) güç üreten doğal emişli 1.5 litrelik dört silindirli bir motoru, 79 beygir (59 kW / 80 PS) güç üreten bir elektrik motoruyla birlikte kullanıyor. Bu yapı, 0,7 kWh lityum iyon batarya paketi ile desteklenen bir e-CVT aracılığıyla ön tekerleklere 110 beygir (82 kW / 111 PS) güç sağlıyor.