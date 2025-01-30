Toyota Yeniden Dünyanın En Çok Satan Markası

TOYOTA’NIN KÜRESEL SATIŞLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Toyota Grubu (Toyota, Daihatsu ve Hino Motors dahil) 2024 yılında global satışlarında %3,7 oranında bir azalma sergilese de, 10,8 milyon araç satışıyla zirve konumunu korudu. Bu düşüş, geçen yıla göre satışların azaldığını gösteriyor fakat Toyota’nın dünya genelindeki liderliğini sürdürmesine engel olmuyor. Satışlarda en belirgin azalma, özellikle Çin pazarında gerçekleşti. Şirket, Çin’deki satışlarının %6,9 oranında düştüğünü açıkladı.

Toyota ve Lexus markalarının küresel satışları ise bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %1,4 azalarak 10,2 milyon adete geriledi. Ancak bu küçülmeye rağmen, Toyota’nın hibrit araçlardaki başarısı dikkati çekiyor. 2024 yılında Toyota’nın ana araç satışlarının %40,8’ini benzinli-elektrikli hibritler oluşturuyor. Bu durum, hibrit araçlara olan yüksek talebi gözler önüne seriyor.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAKİ DURUM

Öte yandan, tamamen elektrikli araçların satış payı ise %1,4 gibi düşük bir seviyede kalıyor. Bu, Toyota’nın elektrikli araçlar konusundaki stratejisinin henüz tam olarak oturmadığını ve hibrit modellere olan talebin devam ettiğini gösteriyor. Toyota, hibrit araçlar alanındaki güçlü performansına rağmen, elektrikli araç pazarında daha fazla ilerleme kat etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.