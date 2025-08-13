Gündem

Trabzon’da 9 Kiloluk Kitle Bulundu

TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE ÖNEMLİ AMELİYAT

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne değişik şikayetlerle gelen bir kadın hastanın yaptırdığı tetkiklerde yumurtalığında kitle saptandı. Hekimler, hastanın durumu nedeniyle ameliyat kararı aldı. Kadın Doğum Uzmanı ve ekibi, ameliyat sırasında doğum, anestezi, radyoloji ve patoloji alanlarından uzmanların yer aldığı bir ekip oluşturdu.

BULGULAR ŞAŞIRTTI

Ameliyat sürecinde hastanın yumurtalığından 40 santimetre uzunluğunda ve 9 kilo ağırlığında bir kitle çıkarıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakımda gözlem altında tutulan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

