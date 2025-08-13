Gündem

Trabzon’da 9 Kiloluk Kitle Bulundu

HASTANENİN ÖNEMLİ BİR AMELİYATI GERÇEKLEŞTİ

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çeşitli şikayetlerle başvuran bir kadın hastanın yapılan tetkiklerinde yumurtalığında kitle bulunuyor. Hekimler, durumu değerlendirerek ameliyat kararı alıyor. Kadın Doğum Uzmanı ile ekibi, ameliyatı gerçekleştiriyor. Bu süreçte doğum, anestezi, radyoloji ve patoloji birimlerinden uzmanlar da yer alıyor.

40 SANTİMETRE VE 9 KİLO AĞIRLIĞINDA KİTLE ÇIKARILDI

Gerçekleştirilen ameliyatta hastanın yumurtalığından 40 santimetre uzunluğunda ve 9 kilo ağırlığında bir kitle çıkarılıyor. Ameliyat sonrası hastanın sağlık durumu iyi olduğu ve yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu bildiriliyor.

