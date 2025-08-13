Trabzon’da 9 Kiloluk Kitle Çıkarıldı

YUMURTALIKTA KİTLE TESPİTİ

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çeşitli şikayetlerle başvuran bir kadın hastanın yapılan tetkiklerinde yumurtalığında bir kitle bulundu. Hekimler, ameliyat yapma kararı aldı. Kadın Doğum Uzmanı ve ekibi, ameliyat için kadın doğum, anestezi, radyoloji ve patoloji birimlerinden uzmanları bir araya getirdi.

AMELİYAT SONUCU

Gerçekleştirilen ameliyatta, hastanın yumurtalığından 40 santimetre uzunluğunda ve 9 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözlem altında tutulan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.