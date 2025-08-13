Gündem

Trabzon’da 9 Kiloluk Kitle Çıkarıldı

trabzon-da-9-kiloluk-kitle-cikarildi

YUMURTALIKTA KİTLE TESPİTİ

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çeşitli şikayetlerle başvuran bir kadın hastanın yapılan tetkiklerinde yumurtalığında bir kitle bulundu. Hekimler, ameliyat yapma kararı aldı. Kadın Doğum Uzmanı ve ekibi, ameliyat için kadın doğum, anestezi, radyoloji ve patoloji birimlerinden uzmanları bir araya getirdi.

AMELİYAT SONUCU

Gerçekleştirilen ameliyatta, hastanın yumurtalığından 40 santimetre uzunluğunda ve 9 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözlem altında tutulan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

NATO Genel Sekreteri Rutte Barış Vurguladı

Ukrayna konulu çevrimiçi toplantıya katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savaşı sonlandırmak için bir araya gelme çağrısında bulundu ve barış adımlarının Rusya'dan beklenmesi gerektiğini vurguladı.
Gündem

Ekrem İmamoğlu’ndan Adaylık Açıklaması

Silivri Cezaevi'nde yaklaşık beş aydır tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamazsa başka bir adayı desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.