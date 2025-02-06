Trabzon’da Beyin Ölümü Gerçekleşen Gencin Organları Bağışlandı

MOTOSİKLET KAZASI SONUCU BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN CİHAT EMRE ÇELİK’İN ORGAN BAĞIŞI

Trabzon’da meydana gelen motosiklet kazası sonucunda hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki Cihat Emre Çelik’in beyin ölümü gerçekleşti. Beşikdüzü ilçesinde 30 Ocak’ta yaşanan kazanın ardından Çelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yoğun bakımda süren tedavisi sırasında beyin ölümü gerçekleşen Çelik’in ailesi, organ bağışı yapma kararı aldı. KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Birimi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karaciğer Nakli ekibiyle irtibata geçti. Samsun’dan gelen ekipler, Çelik’ten alınan karaciğeri Samsun’a, sol böbreği Sivas’a, sağ böbreği İstanbul’a ve kornealarını da Samsun’daki doku bankasına ulaştıracak.

ORGAN NAKLİ KONUSUNDA HASSASİYET ÇAĞRISI

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerindeki sağlık profesyonellerinin hedefinin hastalarının sağlıklarına yeniden kavuşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Başhekim Tekinbaş, “Bir hastamız rahmeti rahmana kavuştu. Bizi üzdü ama bu hastamızın organlarının başka hastalara can olması, sağlık olması, şifa olması hem onun ahiretteki sevaplarının artması hem de bizlerin vesile olması açısından mutluluk verici. İnşallah vatandaşlarımızdan organ nakli konusunda daha hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz” dedi.

Tekinbaş, organ nakli konusundaki çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Tekinbaş, “Çalışmalarımız çok yakın zamanda tekrar transplantasyon ünitemizin açılmasıyla birlikte hastanemizde başlayacak. Hem diğer hastanelerden gelen hastalara organ temini hem de kendi hastalarımıza organ temininde ülkemizi bir adım ileri götürmeyi hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu. Organ nakli konusundaki artan ilgi ve arzunun, hayatını kaybedenlerin yakınlarına umut olacağını da ekledi.

AİLE SURUCU ORGAN BAĞIŞINA KABUL ETTİ

KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Ebru Yılmaz, hastanın derhal yoğun bakıma alındığını ve cerrahi operasyonun gerçekleştirildiğini ancak sürecin beyin ölümü ile sonuçlandığını belirtti. Aileyle iletişime geçerek bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Yılmaz, “Aile, bu acılı günlerinde organ bağışını kabul edebildiler. Babası, vefat eden oğlunun çok merhametli birisi olduğunu düşünerek bu kararı aldı. Bu karar hem onun acısını hafifletmiş hem de bizim için çok özel bir durum olmuştur.” diyerek durumu özetledi.